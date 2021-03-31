Çakarlı saldırgan için 34 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul'da 21 Ağustos 2020 tarihinde çakarlı araç kullanarak trafikte kendisine yol vermeyen sürücü Dadaş Aras'ı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal'ın davası İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DHA'nın haberine göre, duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör, "Minibüsün çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası zannettim. Sanığın Aras'ı bıçakladığını gördüm, yaralıyı alıp hastaneye götürdüm" dedi.

34 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının alıkoyulması" ve "hakaret" suçlarından 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 19 yaşındaki sanığın son savunması için ertelendi.

Ne olmuştu?

Gaziosmanpaşa'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras’ı aracının önünü keserek 6 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, avukatı aracılığı ile olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal, 23 Ağustos’ta Avcılar’da yakalanmıştı.