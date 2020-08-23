Çakarlı araçla yol kesip bir yurttaşı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal yakalandı

İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan Muhammed Enes Uysal, Avcılar'da gözaltına alındı.

34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Uysal ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı.

Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Uysal'ın küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken ardından Uysal'ın Dadaş Aras'ı birden fazla kere bıçakladı.

Uysal'ın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

DHA'da yer alan bilgiye göre Muhammed Esen Uysal Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan Uysal, yarın adliyeye sevk edilecek.