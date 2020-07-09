Çağlayan Adliyesi'nde baroları bölme planına karşı savunma nöbeti

İstanbul Barosu, “çoklu baro” teklifine karşı Çağlayan Adliyesi’nde savunma nöbeti tuttu

İstanbul Barosu, Meclis’te devam eden ve 2 maddesi Genel Kurul’da geçirilen baroların yapısını değiştirmeyi hedefleyen “Çoklu baro” teklifine karşı, Çağlayan Adliyesi’nde “Savunma nöbeti” tuttu.

Avukatlar, giydikleri cübbeleriyle adliyenin C kapısı girişindeki atriumda bulunan adaleti temsil eden Themis Heykeli önünde bir araya geldi. Islık, alkış ve sloganlarla “Çoklu baro sistemini” protesto etti.

“Özgür savunma” yazılı maskeleri takan avukatlar, sık sık, “Hak, hukuk, adalet”, “Direne direne kazanacağız”, “Her yer Ankara her yer direniş”, ” “Savunma susmadı susmayacak”, “Çoklu baro istemiyoruz” sloganlarıyla taleplerini yineledi.

Eylem sonrası avukatlar, Baro başkanlarının Ankara çağrısı doğrultusunda çıkacaklarını söyledi.

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