Çağlayan Adliyesi'nde avukatlardan alkışlı protesto

İstanbul Barosu’na üye avukatlar bugün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek Meclis komisyonunda kabul edilen “çoklu baro” düzenlemesini protesto etti.

Adliyenin Themis Heykeli alanında buluşan avukatlar “Savunma Susmadı, Susmayacak” sloganları attı. Avukatlar üç dakikalık alkışlı protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bu akşam Meclis Genel Kurulu’na getirileceği açıklanan yasa teklifinin görüşmelerine katılmayı talep eden baro başkanlarının Ankara’da bir araya gelecekleri belirtildi.

İstanbul Barosu üyesi avukatlar bu akşam saat 19.00’dan itibaren Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki baro merkezi önünde “Savunma Nöbeti”ne başlayacak.