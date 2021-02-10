'Cacabey'den sonra ikinci öneri TDK'den geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "astronot" kelimesine Türkçe isim bulma çağrısına yönelik Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, "Astronot için TDK 2005 yılında 'gökmen' kelimesini öneriyor. Ama TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım" diye konuştu.

TRT Haber'e konuşan Gülsevin, "Devlet adamlarının el atmadığı hiçbir iş başarıya ulaşmıyor dil konularında. Cumhubaşkanımız da 2017'de ve bu sene yaptığı özel programlarla Türkçe'ye sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz" diyerek, "astronot" sözcüğünün Türkçesi olarak TDK'nin 2005 yılında "gökmen" kelimesini önerdiğini söyledi.

'Bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor'

Gülsevin, "Astronot 1928 yılında İngilizce sözlüklere, 68'de de bizim sözlüklere girmiş. TDK yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar öneriyor. Bundan sonra başka şey kullanamazsın anlamında değil. Astronot için TDK da 2005 yılında bir kelime öneriyor; o kelime 'gökmen'. TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım. Belki dil kurallarına göre yanlış olmayacak şekilleri önerebilir ama bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Gülsevin sözlerini şöyle sürdürdü:

"TDK önerdi diye o kullanılacak ve beğenilecek bir kurum değiliz biz. Gökmen kelimesi astronot için TÜBA terimler sözlüğünde yer alıyor. Türkiye Uzay Ajansı ile görüştük, kendileriyle yarın görüşeceğiz. Biz de neler düşündüğümüzü söyleyip istişare ederek 83 milyonla birlikte vazifemizi yapacağız ve yön gösterici olacağız. Ama hangi kelime tutar, hangisi yaygınlaşır bilemiyoruz. Kelimenin tutup tutmaması sadece filoloji, dil bilimi ile ilgili gerçeklerle sınırlı kalmıyor. Kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Gökmen' sözlüğümüzde bu manada yok."