Büyük ustanın ardından: Ennio Morricone müzikleri seçkisi

10 Kasım 1928'de doğan Morricone, müzik kariyerine bir trompetçi olarak başladı. 1946 yılında konservatuvardan bir trompetçi olarak mezun olmasının ardından çeşitli orkestra ve caz gruplarında trompet çaldı ve besteci/ aranjör olarak çeşitli çalışmalar yaptı. 1954 yılında Santa Cecilia Konservatuvarı'nın Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi. Daha çok bir film müziği bestecisi olarak bilinse de klasikten caza, rocktan pop müziğe kadar olan geniş bir yelpazede pek çok şarkıcı için eserler besteledi. Western filmleri için yazdığı müzikler, tüm dünyada büyük bir beğeni topladı. 1966 yılında çekilen "İyi, Kötü ve Çirkin" adlı film için bestelediği müzik, bunların en çok bilinenidir. 1966'dan 1980'e kadar "Il Gruppo" adlı deneysel besteler yapan bir kolektifin içinde yer alan Morricone, 1978 yılında Arjantin'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın resmi müziğini yazdı. Uzun müzik yaşamı içine farklı türlerde sayısız eser sığdıran Ennio Morricone'nin müziklerinden bir seçki hazırladık bugün sizlere.

Marricone'nin 1984 yılında yönetmenliğini Sergio Leone'nin yaptığı "Once Upon a Time in America" adlı film için yazdığı müziklerden biri olan "Cockeye's Song" adlı parça, büyük çellist Yo Yo Ma'nın 2004 yılında çıkan "Yo Yo Ma Plays Morricone" adlı albümde yer aldı.

Giuseppe Tarantore'nin filmi "Cinema Paradiso"nun müziklerini, oğlu Andrea Morricone ile birlikte besteledi. Bu müziklerden en çok bilineni "Love Theme" pek çok müzisyen tarafından seslendirildi. Bu parçanın en güzel yorumlarından biri Pat Mathany ve Charlie Haden tarafından çalındı.

1974 yılında Paolo ve Vittorio Taviani kardeşlerin, Fransız Devrimi'nden etkilenen bir grup İtalyan devrimcisinin benzer bir devrimi gerçekleştirmek üzere İtalya'nın yoksulluk ve hastalıklarla kavrulan güneyinden bir kalkışmayı başlatma çabalarını anlattıkları bir film olan "Allonsanfan" için bestelediği müzik yıllar sonra, Hollywood figürü Quentin Tarantino tarafından satın alındı. "Allonsanfan" filminde "devrim yürüyüşünü başlatmak üzere halkla kucaklaşma" içerikli bir sahnenin meydan okuyucu müziği, Tarantino'nun tarih çarpıtıcısı filminde, "Inglourious Basterds"da kullanıldı.

İtalya'nın en önemli pop şarkıcılarından biri olan Milva'nın seslendirdiği "Metti Una Sera a Cena" adlı şarkı, Morricone'nin popüler şarkı formundaki müziklerinden biridir.

İtalya'nın bir başka önemli pop müzik şarkıcısı Mina'nın 1966 yılında seslendirdiği "Se Telefonando" adlı şarkı, bestecinin popüler müzik formundaki şarkılarından bir başkasıdır.

Giuseppe Tarantore'nin bir başka filmi olan 1998 yapımı "Legend of 1900" adlı filmin ünlü düello sahnesi, iki büyük piyanistin rekabeti yansıtır. Morricone'nin film için bestelediği müzikler filmin en temel unsurlarındandır.

Morricone'nin caz formunda bestelediği müziklerden biri olan "Agosta Jazz", Luciane Salce'nin 1962 yapımı "La Voglio Matta" filmi için bestelenmiştir.

Seçkimizin son müziği yine "Cinema Paradiso" filminden. Filmin ana tema müziği olan bu eseri, Morricone yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası'ndan dinliyoruz.