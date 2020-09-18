Büyük tepki çekmişti: Meriç İzgi gözaltına alındı

Daha önce kaçak yollardan aldığı 2 maymunu da Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan Meriç İzgi'nin "Koko" ismini verdiği maymunlardan üçüncüsü de elinden alındı.

CNN TÜRK'ün haberine göre, Meriç İzgi gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda yine kaçak yollardan ‘Makak’ cinsi maymun satın alan Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti.