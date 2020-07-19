Büyük şirketlere ve bankalara yeni kolaylık: Tek tıkla haciz…

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin maddeleri Meclis’te kabul edilirken, düzenleme dikkat çeken bir maddeyi içeriyor.

Söz konusu maddeye göre, avukatlar artık icra dairesine gitmeden haciz işlemi başlatabilecek, kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemlerini kullanarak haciz sürecini başlatacak.

‘Düzenleme büyük şirketler ve bankalar için’

Söz konusu düzenlemeyi soL’a değerlendiren Avukat Aydın Ant, “Ülke çapında icra takiplerinin sayısındaki patlama halk genelindeki yoksullaşmayı açık şekilde gözler önüne seriyor. Başlatılan icra takiplerinin çok büyük bir kısmı bankalar, telekominikasyon şirketleri ya da halka senetsiz ve kredi kartsız ürün sattığını iddia eden şirketler tarafından başlatılıyor" derken, "Halkın bu ödemeleri karşılayamamasının pandemi sürecinde artan işsizlik ve ücretsiz izin uygulamalarıyla doğrudan bağlantısı var. Elektronik haciz işlemleri de icra dosyalarındaki bu artışa paralel olarak artan haciz talepleri karşısında icra müdürlüklerinin iş yapamaz hale gelmesini önlemeye yönelik bir uygulama. E-haciz ile icra dosyasında alacaklı vekilleri artık icra müdürlüklerine gitmeden, ofislerinden, Avukat Portalı üzerinden haciz işlemlerini yapabilecek. Devletin haciz işlemi yapmayı kolaylaştırmak yerine vatandaşın borcunu ödeyemez hale gelmesini önlemeye çalışması gerekiyor" ifadesini kullandı.

26 milyondan fazla icra dosyası var

Salgın sonrası adliyelerin açılmasıyla birlikte ülke genelindeki tüm adliye önlerinde büyük kuyruklar oluşmuştu. Oluşan kuyrukların en büyük nedeni icra dosyalarındaki yoğunluklar olurken, CHP'nin hazırladığı bir rapora göre, sadece 15-19 Haziran tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı.

Salgında milyonlarca emekçinin işini ve gelirini de kaybettiği düşünüldüğünde bu durumun önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi bekleniyor.

İcra dairelerine 2019 yılından toplam 23 milyon 644 bin dosya devrederken, yılbaşından 19 Haziran tarihine kadar UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı ise 2 milyon 510 bin olmuştu. Böylece adliyelerdeki icra davaları dosya sayısı 26 milyonu aşmıştı.