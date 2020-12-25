Büyük panik yarattı: Sokağa çıkma yasağı sırasında ambulans şovu

Salgın nedeniyle saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulaması sürerken, iktidar yeni hizmete aldığı ambulanslarla şov yapayım derken yurttaşların paniğe kapılmasına neden oldu.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi.

Konvoy halinde ilerleyen ambulanslar, bir de sirenlerini çalıştırınca evlerinde olan yurttaşların panik yaşamasına yol açtı.

Yapılan şovun yol açtığı panik tepki çekerken, çekilen görüntüler "neler oluyor" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.