Büyük Kübalı tarihçi Eusebio Leal hayatını kaybetti

Küba basını, ülkenin yaşayan en önemli tarihçisi Eusebio Leal Spengler’in bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

1942 doğumlu tarihçi, mektepli değil, alaylı bir tarihçiydi. Genç yaşından itibaren kendi kendini yetiştirip tarihle ilgilenmeye başlayan Leal, 1974’te Havana Üniversitesi Rektörlüğü’nün özel izniyle Tarih bölümüne öğrenci olarak kaydolmuş, ardından bölümü bitirmişti.

1980’li yılların başlarından itibaren, Havana’nın sömürge döneminden kalma tarihi merkezi olan Eski Havana’daki restorasyon çalışmalarında görev alan Leal, bu dönemdeki çalışmalarıyla dikkat çekmiş, ardından Havana Kent Müzesi’nin başına getirilmişti.

Leal, daha sonra Havana Kent Tarihçisi unvanını aldı. Eski Havana’nın tarihi dokusuna zarar vermeden yenilenmesi ve semt sakinlerinin yaşamları bozulmadan semtin turizm yatırımlarına açılması konusunda baş sorumlu olan Kent Tarihçisi Ofisi’nin başındaki Leal, bu süreçte en büyük pay sahibi olan isimdi.