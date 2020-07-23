Büyük dayanışmanın, küçük aracı: Doğru düzgün yolu olmayan ilçede elektrikli araç ürettiler

TKP'nin Erzurum Karaçoban'daki temsilciğinde yapılan çalışmalar ve Karaçobanlı emekçilerin katkılarıyla kurulan atölyede güneş enerjisini depolayan elektrikli bir araç üretildi.

Araç üretimine katkı koyan TKP'liler ve parti dostları araç fikrinin öğrencilerin okula gidip gelirken yaşadıkları zorluklara ve ulaşım sorunlarına çare düşünürken çıktığını söylüyorlar.

Hiç bir olanak ya da araç olmadan yola çıkılan bir çalışmanın sorumluluğunu üstlenen Engin Kuş "Elimizdeki her türlü olanaksızlığa rağmen yapılan bu araç, olanakların ve imkanları olmasıyla daha iyilerini yapacağımızı gösterir. En azından çaresiz olmadığımızı, zorlukların üzerinden gelebileceğimizi gösterdik" dedi.

Aracı üretenlerden Engin Kuş ayrıntıları soL'a anlattı

Nasıl çıktı bu fikir? Nereden yola çıktınız?

İlçedeki ihtiyaç ve sıkıntıları anlatmaya gerek yok. Burada bir sürü imkansızlık, bir sürü olanaksızlık var. Genç bir arkadaşımızın okula gitme ihtiyacı ve mesafe sorunundan yola çıktık. Malum taşımalı eğitim sınırlı. Biz de elimizden ne gelir diye düşünürken buralara kadar geldik.

Ne zaman ürettiniz peki ve ne kadar sürdü?

15 gün sürdü sürdü ama tabi öncesi var. Bu bahsettiğim ulaşım sorunu konusu yıllara dayanıyor. Yani proje kafamızda bir kaç yıldır vardı. Yaklaşık iki yıldır nasıl yaparız nasıl ederiz eler kullanırız diye projelendirdik. Sonra da cesaretimizi toplayıp başladık.

Neleri hazır edindiniz, neleri siz ürettiniz? Üretim süreci nasıl oldu, biraz bilgi verir misiniz?

Partiyle birlikte bir atölye kurduk, gençlerin de desteği ile çalışmalara başladık. Elimizde hiç bir şey yoktu ama emekçi dostlarımızla el ele verince neler yapılacağını hem gördük hem gösterdik.

Mesela aküler ve güneş paneli dışında her şeyi kendimiz yaptık. Direksiyonu eski traktör direksiyonundan aldık, tekerleri başka bir yerden temin ettik. Ahşap kısmını marangoz dostumuz motor aksamı için motor ustamız ile birlikte çalıştık.

Kısa zamanda da ürettik.

Aracın ne gibi özellikleri var?

Araç elektrikle çalışıyor. Güneş paneli ile şarj olunca bir gün boyunca çalışıyor. Ayrıca elektrikle şarj olma özelliği de var. Hem ileri hem de geri gidebiliyor. Küçük bir ses cihazı da koyduk. Kornası bile var. Ayrıca yaklaşık 50 km hıza yapabiliyor.

Bundan sonra devamı gelecek mi benzeri çalışmaların?

Elimizden geleni yapacağız. Heyecan duyduk bu süreçten. Emekçilerin yan yana gelince neler yapabileceğini gösterdik. Basit bir araç bu, abartmıyoruz tabii ki. Ama Erzurum'da Karaçoban'da doğru düzgün yolun dahi olmadığı bir yerde elektrikle çalışan araç yaptık. Bu basit şeyden yola çıkarak imkanlar ve birlikteliğimizi güçlendirirsek daha neler yapılabilir diye düşünüyoruz. Devamı gelecek tabii.