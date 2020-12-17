Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma Bakanlığı yapacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devriyle ilgili şartların belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre; Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Hat, Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak

Raylı sistemin planına göre Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Camlıca Cami istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

2019 yılının Nisan ayında ibadete açılan cami için planlanan metro hattının 3,84 kilometre uzunluğunda yapılması planlanmıştı. 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından bakanlığa rapor sunulmuştu. Metronun 2019 yılında bitirileceği belirlenmişti.