Büyük Ankara talanı: 750 milyonluk soygunun görünmeyen yüzü...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Mart 2019'da açılışı yapılan Ankapark, halkın parasından tam 750 milyon doların iktidar partisi tarafından nasıl çöpe atıldığının örneği olarak kayıtlara geçti.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi yok edilerek yapılan bu dev park, Melih Gökçek tarafından Ankara'ya yılda 10 milyon turist çekecek denilerek pazarlanmıştı.

Gökçek açılış öncesi 'yeni oyuncakları' deniyor...

Harcanan büyük paraların hızlıca telafi edileceği, üstelik de kente büyük gelir getireceği öne sürülmüştü.

Büyük gelir gelecekse Atatürk Orman Çiftliği arazisi yok edilebilir, 750 milyon dolar harcanabilirdi.

Parkın mucidi Gökçek geçen yıl yapılan açılışı görememiş Erdoğan tarafından seçim öncesi görevden alınmıştı.

Parkın açılışı buna rağmen yine de bir iktidar şovuna dönüştürülmüş, Erdoğan açılış sırasında Ankaralıları sandığa gitmeye çağırmış "Ankara'nın kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmamak için sandıklara sahip çıkmalıyız" demişti.

Bir de müjdeyle bitmişti bu konuşma, park 31 Mart'a kadar ücretsiz olacaktı.

Belki de parkın "müşteri" çektiği tek süreç bu olacaktı.

Açılışı Erdoğan yaptı, sandığa gitmeye çağırdı

750 milyon dolar harcandı, 26 milyona kiraya verildi

Evet, tam 750 milyon dolar harcanan park, sadece 26 milyonluk bir bedelle kiraya verilebildi.

O da uzun süren bir bekleyişin ardından.

GBM Ticaret & Çelik Ortak Girişim Grubu, 29 yıllığına sadece 26 milyon 400 bin lira bedelle Ankapark'ın işletmesini alacaktı.

İşte asıl hikaye de böyle başladı.

Onca para harcandı, işçiler neredeyse ilk aydan maaşsız kaldı

Harcanan milyarlarca liraya, ödenen milyonlarca liralık kiraya konu olan Ankapark, Atatürk Orman Çiftliği'ne ve Ankara halkına verdiği zararı, açılışın ardından işçiler üzerinde sürdürdü.

Parkta çeşitli birimlerde görev yapan yüzlerce işçi daha ilk aylardan itibaren maaş alamamaya, eksik ödemelerle karşılaşmaya başladı.

Gelen gideni de giderek azalan park, düzenlenen "büyük konserlere" ve şaşalı etkinliklere rağmen müşteri çekemeyince, ilk iş olarak bunun acısını işçilerden çıkarılmaya çalışıldı. İşçiler önce aylarca maaşsız kaldı, ardından da sigortasız. Şimdi ise tek bir yetkili dahi bulamaz halde içerdeki alacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar...

'Emekli oluruz diye başladık, daha baştan maaşsız, sigortasız kaldık'

Parkın işletmeye açılmasından önce burada çalışmaya başlayan ve hâlâ Ankapark işçisi olan bir emekçi, sürecin başından bu yana en büyük mağdurun kendileri olduğunu vurgulayarak yaşadıklarını soL'a anlattı.

"Ankapark açılmadan önce taşeron firmada işe başladım. Kısa bir süre sonra, park açılmadan önce de Ankapark bünyesine geçtim" diyen Ankapark işçisi, neredeyse bu tarihten çok kısa süre maaş gecikmeleri ve eksik ödemelerle karşılaşmaya başladıklarını ifade etti.

"İşe başlarken burası özel bir şirket, bu iş de uzun süreli, 10-15 yıl çalışırız, emekliliğe yaklaşırız" diye düşündüklerini ancak gelinen noktada aylardır sigortasız kaldıklarını ifade eden emekçi, Ankapark'ta yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

Maaşları alamadık, açılıştan 5 ay sonra parkın elektriği kesildi

Parkın açılışının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra sorunlar ortaya çıktı. Eksik maaş, ödenmeyen maaş durumları iyiden iyiye arttı. Bir dönem 100'er 200'er lira harçlık gibi para vermeye başladılar, sonra haftalık verdiler ve her seferinde düzelteceklerini söylediler ama hiçbir şekilde düzelmedi.

İş öyle bir noktaya geldi ki, aynı yılın aralık ayında ödenmeyen faturalar nedeniyle parkın elektriği bile kesildi. Yani büyük hayallerle başladık ama daha birkaç ay sonra ortada kaldık.

İşten çıkarsak içerde kalan maaşları alamayacağımızı düşünerek devam etmek zorunda kaldık. Sonrasında hatırlarsınız her şey düzeliyor dediler, yeni bir şirketin devraldığı açıklandı. Bu şirket de bizlere tüm maaşların ödeneyeceğini söyledi.

Ancak bu da olmadı. Biraz ödeme alabildik başta, sonrası gelmedi. Üstelik parkın elektrikleri açılacak, tekrar işe başlayacak dediler, bu da olmadı. Park adeta çürümeye terk edildi. Sonrasında siz haberini yaptınız, parkın milyonlarca liralık kabloları, altyapı malzemeleri çalındı.

'Ücretsiz izin ödemesini bile alamadık'

Bugün neredeyse tam bir yıl oldu, park hâlâ kapalı. İçerdeki oyun aletleri çürümeye, bozulmaya yüz tutmuş durumda. Pandemi dolayısıyla ücretsiz izinden kaynaklanan bir İŞKUR ödemesi alıyorduk, bu ay o da yapılmadı.

Nedenini sormak için İŞKUR'u aradık, başvuru olmadığını söylediler. Şirket muhasebecilerini aradık, aradığımız isimlerin hepsi işten çıkmışlar. Yetkili tek bir isme ulaştık, o da burayı belediyenin alacağını, belki ondan sonra sorunlarımızın çözülebileceğini söyledi.

'Belediyeden açıklama bekliyoruz'

Şimdi hepimizin gözü Büyükşehir Belediyesi'nde. Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay parkın işletmesini yapan şirkete ihtarname gönderdiklerini duyurmuş, yükümlülükler yerine getirilmediği için 30 gün içinde parkın tahliye edilmesi istenmişti.

Şimdi ne olacak bir açıklama bekliyoruz. Belediye burayı devralıp ne yapacağını açıklamalı. İşletmeye devam edip bizim alacaklarımızı belediye mi ödeyecek, yoksa bizlerin alacaklarını ödeyip başka bir tasarrufta mı bulunacak? Bir an önce yaşadığımız bu sorunların, sıkıntıların çözülmesini bekliyoruz.

'Pandemide kiram arttı, şimdi kombi de yanıyor, ne yapacağız?'

Pandemi öncesinde 550 lira kira ödediğini, şimdi bu kiranın 700 liraya çıktığını belirten Ankapark işçisi, "Ek işler ve günlük yevmiye ile ayakta durmaya çalışıyoruz. 1168 liralık ücretsiz izin ödeneği de durdu. Hayat sürekli pahalılaşıyor. Büyük sıkıntılar yaşadık. İçeride kalan yaklaşık 20 bin liralık bir alacağım var. Elektrik, su faturaları, geçim derdi... Şimdi bir de kış geldi, kombi yanmaya başladı. Elde kala kala bir kredi kartımız kaldı, onun da günü geldi, ne yapacağız bilemiyoruz. Artık ne olacağının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz" diye sözlerini sonlandırdı.