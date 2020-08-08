Bütçeden dernek ve vakıflara 933 milyon lira aktarıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019 yılı Genel Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, önceki yıl genel ve özel bütçeli idareler aracılığıyla bütçeden cari transfer ve sermaye transferi olarak 848 milyon 385 bin TL alan dernek ve vakıfların geçen yıl aldığı yardım arttı. 2019 yılında bu kuruluşlara 840,5 milyonu cari transfer, 92,8 milyon lira da sermaye transferi olmak üzere 933,3 milyon lira aktarıldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, cari transfer ödemelerinin 825 milyon lirası, aralarında Cumhurbaşkanlığı, çeşitli bakanlıklar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bulunduğu genel bütçeli idarelerden, 15 milyon lirası da Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile çeşitli üniversitelerden yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu kuruluşlara 113 bin lira aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada

Genel ve özel bütçeli idareler arasında 428 milyon liralık transfer ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk sırada yer aldı. MEB’i, 212 milyon lira ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 111,2 milyon lirayla da Sağlık Bakanlığı izledi.

Genel bütçeli idarelerden dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara yapılan ödenek transferleri sırasıyla şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı 428,5 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 212 milyon TL, Sağlık Bakanlığı 111,2 milyon TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı 88,2 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı 29,2 milyon TL, İçişleri Bakanlığı 27 milyon TL, Dışişleri Bakanlığı 10,3 milyon TL, Türk Standardları Enstitüsü 10,2 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı 7,5 milyon TL, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2,1 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1,7 milyon TL, Milli Savunma Bakanlığı 835 bin TL, Türkiye Büyük Millet Meclisi 200 bin TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 140 bin TL, Adalet Bakanlığı 5 bin TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 467 bin TL.

Her yıl genel bütçeden büyük ödenekler aktarılan bu dernek ve vakıflarla diğer kuruluşların isimleri ise yine açıklanmadı.