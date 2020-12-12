Bütçe görüşmelerinde AKP'li vekiller gerginlik çıkardı: Genel Kurul'a ara verildi

Meclis Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.



İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.



Taşdemir’in konuşması sırasında AKP milletvekilleri kürsüye yürüyünce, AKP ve HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.