Bütçe görüşmeleri: Bakanlara soru sorma süresi 40 saniyeye düşürüldü

Meclis Genel Kurulu’nda 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin Bakanlara yönelttikleri soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanına soru sormanın ve sözlü soru önergesi verme de yasaklanmış durumda iken 600 milletvekili için toplam yaklaşık 10 dakika soru sorma hakkı verilmiş oluyor.

40 saniyeye 6 soru sığdıran CHP'li alkış aldı

Süre 40 saniyeye düşünce Meclis'te trajikomik anlar yaşandı. 40 saniyeye 6 soru sığdıran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, salondan alkış aldı.

Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a "32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır? Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır? Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir? Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir?" sorularını yöneltirken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da "Kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT'de, taşeron firmada çalışanlara kadro verecek midir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi ?" diye sordu.