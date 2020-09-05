Bursluluk sınavına 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı saat 12.00'de tamamlandı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün yapıldı.

Covid-19'a yönelik önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile Kuzey Kıbrıs'ta bir merkezde gerçekleştirildi.

230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek. 