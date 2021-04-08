Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

HaberTürk TV'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu ancak hangi tarihe ertelendiğini açıklamadı.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruzu söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."