HaberTürk TV'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu ancak hangi tarihe ertelendiğini açıklamadı.
Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
sol - elazığ
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Haber Merkezi
HaberTürk TV'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu ancak hangi tarihe ertelendiğini açıklamadı.
Selçuk, şu ifadeleri kullandı: