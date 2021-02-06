Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor maçın öncesi yapılan Covid-19 testinin sonuçlarını açıkladı.

Kulüpte 11 ismin testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan bilgilendirilmede şöyle denildi:

"Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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