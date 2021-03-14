Bursa'da taş ocağında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağındaki elektrik trafosunda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Bu sırada trafonun yanındaki 3 işçi alevlerin arasında kaldı.

İşçiler, iş arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken vücutlarında yanıklar oluşan 59 yaşındaki Burhan Doğan, 26 yaşındaki Umut Cengiz ve 48 yaşındaki Hasan Büyük özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Burhan Doğan daha sonra, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yaralı iki işçinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.