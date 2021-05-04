Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde yangın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Tarihi Hanlar Bölgesi’nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, bölgede bulunan 2 katlı metruk binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.