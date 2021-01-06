Bursa'da Sözcü gazetesi dağıtmak isteyen CHP'ye valilik yasağı

CHP'nin Bursa'da Sözcü gazetesi dağıtmak üzere planladığı etkinlik valilik tarafından pandemi önlemleri gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Dokuz8Haber'in aktardığına göre CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından dün saat 17.00’de Şehreküstü Meydanı’nda "Sözcü gazetesi dağıtımıyla demokratik haklara vurgu" etkinliği planlanmış, etkinlikle ilgili Bursa Valiliği’ne bildirimde bulunulmuştu.

Valilikten gelen yazıda ise şu yanıt verildi: “05.01.2021 tarihli Valilik makamına sunmuş olduğunuz dilekçeniz incelenmiş olup, pandemi döneminde bütün etkinlikler 01.03.2021 tarihine kadar ertelendiğinden dilekçenizde belirtilen etkinlik 150 Sayılı Hıfzısıhha Kurulu kararına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle uygun görülmemiştir.”

Valiliğin yasak kararına tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Sözcü susarsa Türkiye susar. Valiliğin bu tutumu iktidarın basın özgürlüğüne ilişkin tavrının da göstergesidir” dedi.

Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş da, “Yasak kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Valilik yasak kararını pandemi önlemlerine dayandırmış ama bunun gerçek gerekçe olup olmadığını halkımız değerlendirecektir. Sözcü’ye sahip çıkmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.