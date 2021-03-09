Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet

Bursa’da meydana gelen olayda A.D. ile kardeşi S.D., A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonrası A.D. ile kardeşi S.D., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay dün (8 Mart 2021) saat 14.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş, A.D'nin aracından araçtan inerek uzaklaşmak istedi.

DHA'da yer alan habere göre A.D. de bir kadın ile araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. A.D. genç kadını saçından tutup yerde sürükleyerek, darbetmeye başladı. Olay yerinden çocuklarıyla geçen bir kadın ise olaya müdahale etti. Kimliği öğrenilemeyen kadın, şiddete engel olmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği olay, çevredeki bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da yaşanılanları saniye saniye kaydetti.

Görüntünün ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile erkek kardeşi S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ş.'nin şikayetçi olduğu A.D. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.