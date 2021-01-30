Bursa'da sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi yaşamını yitirdi.
Durumtay Mahallesi'ndeki evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S (51), ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İ.H.S. kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.H.S'nin sahte içkiyi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S'den (61) aldığını belirledi. M.S'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S. tutuklandı.