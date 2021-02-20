Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde, bir apartmanın giriş katındaki daireden kavga sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, içeri girdiklerinde Saniye Kaçar’ıın yerde cansız bedenini buldu.

DHA'nın haberine göre, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. ile yengesi G.Ç.’nin bilgisine başvuruldu. Ağabey E.Ç., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Ağabey ile yenge şüpheli ifadelerinin ardından gözaltına alındı. E.Ç. ile G.Ç. 66 yaşındaki Saniye Kaçar’ı döverek öldürdüklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. ve G.Ç., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.