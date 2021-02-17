Bursa'da gazeteci Ferruh Varanoğlu'na silahlı saldırı

Bursa'da 58 yaşındaki gazeteci Ferruh Varanoğlu, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak yaralanan Varanoğlu, tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 10:00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman mahallesinde meydana geldi. İşyerinin önünde park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu. Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.

