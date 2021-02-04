Bursa'da Boğaziçi eylemine polis saldırısı ve gözaltı

Bursa'da Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi sonrası gözaltılar yaşandı.

Haber Merkezi

Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden kayyum karşıtı eyleme destek için yapılan açıklamaya polis müdahale etti.

Müdahalenin ardından öğrenciler gözaltına alındı. 17 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Olaya ilişkin görüntüler şöyle:

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