Bursa'da Boğaziçi eylemine polis saldırısı ve gözaltı

Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden kayyum karşıtı eyleme destek için yapılan açıklamaya polis müdahale etti.

Müdahalenin ardından öğrenciler gözaltına alındı. 17 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Olaya ilişkin görüntüler şöyle: