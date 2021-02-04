Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden kayyum karşıtı eyleme destek için yapılan açıklamaya polis müdahale etti.
Müdahalenin ardından öğrenciler gözaltına alındı. 17 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Olaya ilişkin görüntüler şöyle:
Yavuz Karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Bursa'da Boğaziçi eylemine polis saldırısı ve gözaltı
Bursa'da Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi sonrası gözaltılar yaşandı.
Haber Merkezi
Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden kayyum karşıtı eyleme destek için yapılan açıklamaya polis müdahale etti.
Müdahalenin ardından öğrenciler gözaltına alındı. 17 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Olaya ilişkin görüntüler şöyle: