Bursa'da azmağa düşen Suriyeli çocuk işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle kaldıkları çadırın 500 metre ilerisinde bulunan azmağa düşen 10 yaşındaki Suriyeli Nucud Salih yaşamını yitirdi.

Karacabey ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesiyle kaldıkları Saadet Mahallesi'ndeki çadırın yakınında arkadaşıyla oynayan Nucud Salih azmağa düştü. Diğer çocukların haber vermesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren çevredeki kişiler, Nucud Salih'i aramaya başladı.

DHA'nın aktardığına göre bir süre sonra düştüğü su birikintisinden çıkarılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Karacabey Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.