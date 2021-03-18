Bursa'da 65 yaş üstüne seyahat kısıtlaması

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.
22 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak karara göre, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, konaklama tesislerinde, halı saha, yüzme havuzu, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçelerinde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi.
Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı.