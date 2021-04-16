Bursa'da 1 Mayıs yasağına sendikalardan tepki

Bursa Valiliği, kent genelinde yapılacak her türlü eylem ve etkinliği koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 17 Mayıs’a kadar yasakladı. Valiliğin açıklamasında birlik, kooperatif gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı etkinliklere izin verilmeyeceği açıklandı.

Valiliğin yasak kararına DİSK Gıda-İş ve KESK Eğitim-Sen Bursa Şubesi'nden tepki geldi.

Bursa Muhalif'ten Uğur Ökdemir'in haberine göre Gıda-İş Bursa Bölge Temsilcisi Nuri Aysever “Bu bir iki yüzlülüktür. Bu yasaklamalar işçi ve emekçilerin haklı mücadelelerini her koşulda ve şartta gündeme getirmelerini engellemeye güçleri yetmeyecektir" dedi.

Ökdemir "Fabrikalarda önlem almamakta ısrar eden iktidar her fırsatta çarklar dönsün çağrıları yapıyor. Lebaleb kongreler yapıyor. Oralarda virüsün bulaşmayacağını düşünüyor galiba. Fabrikalarda işçi ve emekçiler ölümüne çalıştırılıyor. Sendikalaştığı için işçiler Kod29’dan işten çıkarılıyor. Bunlara ses çıkarmayan hükümet 1 Mayıs olunca en iyi bildiği şeyi uyguluyor: yasaklamak. Taleplerimiz gayet açık ve nettir. Tam kapanma demek için zorunlu iş kolları dışında fabrikaların kapanmasını, Kod 29 zulmüne dur demek için 1 Mayıs’ta taleplerimizi dile getireceğiz” dedi.

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem de fabrikalar, toplu taşıma araçlar ve AVM'lerdeki yoğunluğa dikkat çekerek açık alanda yapılacak 1 Mayıs etkinliğinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Erdem “Ülkemiz salgınla mücadelede sınıfta kalmış, zaman zaman kısmi kapanmalarla sorunu çözmeye çalışmıştır. Ancak bütün yükü 65 yaş üstüne ve küçük esnafa yükleyerek, günü birlik işlerde çalışarak yaşama mücadelesi veren emekçileri işsiz bırakarak salgınla baş edilemeyeceğini maalesef yaşayarak tecrübe ettik. Çünkü fabrikalarda emekçiler çoğu zaman fazla mesai yapmak zorunda kalarak çalıştı. Toplu taşıma araçları lebaleb yolcu taşımaya devam ediyor. Önlemler alınmadan, aşılar yapılmadan okullar açıldı. Kongre salonlarının doluluğuyla övünüldü. Bütün yaşanan olumsuzlukların sonucunda vaka sayılarındaki artışla birlikte yeni kararlar açıklandı. Dünya ve ülke tarihimizde çok önemli yeri olan 1 Mayıs etkinliklerinin, açık alanlarda yapılacak olması nedeniyle, yasaklar kapsamına girmeyecektir. Eğer aksi düşünülüyorsa, ilgililer; fabrikaları, toplu taşıma araçlarını, AVM’leri, gözlerinin önüne getirip, kapalı alanlarda bile böylesi yoğunluk varken, açık alanda mesafenin korunarak yapılması planlanan 1 Mayıs etkinliğini yeniden düşünmelidir. 1 Mayıs, katılmak isteyen emekçilerin katılımıyla alanda kutlanmalıdır" diye konuştu.