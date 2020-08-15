Bursa Valiliği: Bazı Covid-19 hastaları karantinayı ihlal etti

Bursa Valiliği, kentte izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı hastaların, evde kalmak yerine dışarıya çıkıp gündelik acil işlerini yerine getirebilmek için halk arasına karıştıklarını açıkladı.

Valiliğin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-Salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgını bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

-Ancak, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettiklerini ve sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararını da açıkladı. Kentte alınan yeni alınan tedbir kararları şu şekilde;

-İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına.

-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan il Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına.

-Bu ekiplerin yaygı ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5,7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına.

-Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nm 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verilmiştir.