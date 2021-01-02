'Bursa ülke olsa Covid-19 ölümlerinde Belçika'dan sonra ikinciydi'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Onur Fidansoy'un sunduğu "Sağlık Gündemi" podcast'inde Covid-19 salgını sürecini değerlendirdi.

Bursa'da Bugün'ün haberine göre, kısa bir süre önce Bursa'da 3 bin 514 kişinin Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sözlerini değerlendiren Pala, "Bu açıklama pandeminin Bursa’da yükünün çok ağır olduğunu gösteriyor" dedi.

Pala, "Milyon kişi başına ölüm olarak hesaplandığında Bursa, dünyada ölümlerle en fazla gündeme gelen İtalya’dan daha yüksek bir sayıya sahip. Yalnızca Belçika biraz daha yüksek. Eğer Bursa bir ülke olsaydı, Belçika’dan sonra hemen ikinci sıraya yerleşmiş olacaktı. Aynı zamanda Alinur Aktaş’ın yaptığı açıklama, Bursa’da önceki yıllara göre gerçekleşen fazla ölümlerin yüzde 90’ının Covid-19 kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bu da Sağlık Bakanı’nın yapmış olduğu açıklamaları boşa düşürüyor. Herkesin bu kenti ve ülkeyi yönetenlere sorması lazım; önlemler alınsaydı acaba bu ölümlerin ne kadarı önlenebilirdi?" diye konuştu.

'Aşı tedariği ve organizasyona ilişkin ciddi belirsizlikler var'

Aşının Türkiye’de kısa sürede uygulanmasını sağlayacak aşı tedariği ve organizasyona ilişkin ciddi belirsizlikler bulunduğunu dile getiren Pala, Türk Tabipleri Birliği’nin yayımladığı "Aşı Tutum Belgesi"nin çok önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Pala, saygın bilim kurumları ve bilim insanlarının onayladığı, hatta kendilerinin de yaptırdığı aşılara tereddütle yaklaşmak ve yaptırmaktan kaçınmanın insanların ölümüne seyirci kalmak anlamına geleceği uyarısında bulundu.

'Aşıların mutasyon nedeniyle bir sıkıntı yaşama potansiyeli görünmüyor'

Pala, şunları söyledi:

"İngiltere’de yapılan çalışmalar mutasyona uğramış virüsün insandan insana yüzde 70 daha kolay bulaştığına ilişkin bir öngörüyü ortaya koydu. Ancak bu bulaşma özelliği dışında insanlardaki hastalığın şiddetini artırma potansiyelini ya da aşıya yanıt verip vermeme durumu henüz bilinmiyor. Şu andaki aşıların bu mutasyon nedeniyle bir sıkıntı yaşama potansiyeli de görünmüyor. Faz 3 aşamasını geçmiş aşıların 20’den fazla mutasyona geçmiş virüsle buluşma sağlanmış ve etkili olduğu gösterilmiş durumda."