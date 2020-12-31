Bursa Belediye Başkanı: 75 günlük suyumuz kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, şehrin hiç yağış almasa dahi 75 günlük suyunun bulunduğunu söyledi.

Son 30 senenin en kurak yılını, son yüzyılın da en kurak kış mevsimini geçirdiklerini söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Kimse paniğe kapılmasın ancak suyun tasarruflu kullanılması noktasında herkesin üzerine düşen görevler var. Şükürler olsun biz 2020 yılı içinde hiçbir şekilde tamiratlar dışında insanımıza su kesintisi yaşatmadık. Bu konuda makro planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız var. Gölbaşı'nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak çalışmalar var ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık Barajı. Dönemimiz içinde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı’nın projesini DSİ’den alıyoruz. Çınarcık Barajı'ndan suyun Bursa’ya ulaştırılması, 4 depo ve arıtma tesisi ile desteklenmesi gibi tarihi bir proje. Şehrin içme suyu envanterine Nilüfer ve Doğancı barajlarından sonra Çınarcık Barajı da katılacak. Bursa'da son 30 yılda, 20 Kasım'dan sonra kuyu takviyesi yapılmadı. Bu yıl yaşadığımız bu kuraklık maalesef takviyenin kış boyu devam etmesine neden oldu. Allah'a şükürler olsun öngörümüz o kadar iyiymiş ki 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 yeni su kuyusu açtık. Eğer açmasaydık, biz Bursa'da şu an su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik."