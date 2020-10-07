Burhan Kuzu'ya aracı olan AKP'li Aliye Uzun kimdir?

AKP'li Burhan Kuzu, kendisini uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ile tanıştıran kişinin AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Aliye Uzun olduğunu açıkladı.
Kuzu'nun bu açıklamasının ardından Uzun'un kim olduğu tartışması bir kez daha gündeme geldi.
Uzun, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Burhan Kuzu-Naci Zindaşti fotoğraflarında da yer almış, adı o dönemde de gündem olmuştu.
'Vatandaşlık alırsan sana Range Rover cip hediye edeceğim'
Zindaşti, 2016 yılında tutuklandığında Aliye Uzun'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, Uzun'un kendisine 500 bin lira karşılığında vatandaşlık alabileceğini, AKP'de çevresi olduğunu söylediğini dile getirmişti. Bu "çevre"ye ilişkin de basına birçok fotoğraf yansımış, Uzun'un Erdoğan ailesi ile hem Saray'da hem de yurtdışında fotoğrafları olduğu görülmüştü.
Murat Ağırel, söz konusu ifadeyi köşesine taşımış, şu ifadeleri kullanmıştı: