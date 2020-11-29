Burhan Kuzu'nun öldürülen Fatma Mavi'yle fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde gerçekleşen patlamada yaşamını yitirdiği düşünülen, ancak daha sonra Ergin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Fatma Mavi'nin, bu ayın başında ölen AKP'li eski milletvekili Burhan Kuzu ile fotoğrafları ortaya çıktı.

OdaTV'nin ulaştığı detaylara göre, Fatma Mavi’nin yaşadığı evin iki farklı yerinde aynı anda yangın çıktı ve çıkan yangında benzin kullanıldı.

İddiaya göre yangın kasten çıkarıldı. Bu detay raporlara da işledi.

Peş peşe ölümler

OdaTV'de yer alan haberde, Kuzu’nun ölümünün Fatma Mavi'nin ölümünden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Mavi 31 Ekim 2020 saat 09:20'de yaşamını yitirirken, Kuzu,1 Kasım 2020 saat 04:00'te öldü. Kuzu'nun Covid-19 nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

Covid-19 hastası olduğu bilinmeyen Kuzu'nun 17 Ekim’den beri tedavi gördüğü kaydedildi.

Kuzu'yla fotoğrafları yayınlandı

OdaTV, yaşamını yitiren Fatma Mavi ve Burhan Kuzu’nun farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı. Mavi’nin eski bakan Mehmet Ali Yılmaz ile de birlikte olduğu fotoğrafları da bulunuyor.