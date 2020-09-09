Burhan Kuzu'nun 'nüfuz ticareti' suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’ya “nüfuz ticareti” suçunu işlediği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kuzu davaya katılmazken mahkeme başkanı hakim Cevdat Özcan’ın Yargıtay’daki dosyasıyla Kuzu’nun dosyasının birleştirilmesi önerisinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, 5 yıla kadar hapsi istenen Burhan Kuzu, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına soğuk algınlığı sebebiyle katılmazken avukatı Funda Bıçak ve İlhami Sayan katıldı.

Mahkeme başkanı iddianamede her ne kadar Orhan Ünğan’ın müşteki olarak gösterilmiş olsada dosya ile irtibatının bulunmadığını ve soruşturma aşamasında yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti. Celse arasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne, İstanbul Sulh Ceza hakimi Cevdet Özcan hakkında yürütülen dosya ile Kuzu’nun dosyasının birleştirilmesine yönelik öneride bulunduklarına değinen Mahkeme başkanı herhangi bir değerlendirme yapılamadığını bildirildiğini belirtti.

Kuzu’nun avukatı İlhami Sayan duruşmada müvekkilimin soğuk aldığını ve bağışıklık sisteminin zayıflaması dolayısıyla doktor tarafından 5 günlük bir rapor verildiğini ve kalabalığa girmemesi gerektiğini söyledi. Mahkemenin birleştirme önerisine katıldıklarını dile getiren Sayan, “Somut dosyadaki suçlamalar ile bahsi geçen hakim hakkındaki iddialar birbiri ile ilintilidir. Bir terazideki kefe gibi birbiriyle bağlantılıdır. Bu olay sebebiyle ya ilgili hakimin bir hatası Burhan hocanın araması ile böyle bir olay meydana gelmiştir. Müvekkilimin suçsuzluğunun ortaya çıkması bakımından dava dosyasının Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi'ndeki ilgili dosya tespit edilerek yeniden değiştirme önerisinde bulunulmasını talep ediyoruz” dedi. Duruşma Ocak ayına ertelendi.