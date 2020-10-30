Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle öldü

Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle 65 yaşında öldü.

Haber Merkezi

Koronavirüse yakalanan AKP eski milletvekili Burhan Kuzu öldü.

Kuzu, yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"