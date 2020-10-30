Koronavirüse yakalanan AKP eski milletvekili Burhan Kuzu öldü.
Kuzu, yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle öldü
Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle 65 yaşında öldü.
Haber Merkezi
Koronavirüse yakalanan AKP eski milletvekili Burhan Kuzu öldü.
Kuzu, yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: