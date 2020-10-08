Burger King işçileri mobbing ve tacizin son bulmasını istedi, işten çıkarıldı!

Burger King Beşiktaş Şubesi işçileri dün yaptıkları açıklamayla çalışma koşullarının iyileştirilmesini, mobbing ve tacizin son bulmasını, asgari ücretin altındaki maaşlarının düzeltilmesini ve maaşlarının tam yatırılmasını talep etmişlerdi.

Haklarını arayan işçiler bugün işten çıkarıldı. İşçiler, müdürün işçi düşmanlığının ve cinsel tacizlerin üzerini örtmeye çalışması üzerine işten ayrılmak istediklerini, patronun on beş gün “idare etmeleri” gerektiğini söylediğini ve zorla evrak imzalatmaya çalıştığını belirtti. Söz konusu belgeyi imzalamak istemeyen iki işçi işten çıkarıldı.

Hukuksuzluklar ve hak gasplarına karşı çıkan işçiler mücadele etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

İşçiler, Burger King Beşiktaş şubesinde daha önce de çok sayıda emekçinin işten çıkarıldığını ya da insanlık dışı koşullara dayanamayan işçilerin istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

İşçiler, “Ağustos ayında ayağında fiziksel bir rahatsızlığı olan ve ardı arkası kesilmeyen fazla mesailerle bitap düşen bir emekçi, kaloriferin üzerinde uyuya kalmış ve işten çıkartılmıştı. Yönetimse WhatsApp grubuna emekçinin uyurken çekilen fotoğrafını gönderip diğer çalışanları tehdit etmişti. Yine birkaç ay önce bir işçi yemek molasına çıktığında içeceğini büyük boy bardakla aldığı için mobbinge maruz kalmış ve yöneticileri içeceğini orta boy bardağa boşaltmasını söylemişlerdi. Temiz kıyafet, sağlıklı içme suyu, sağlıklı yemek hakkından mahrum bırakılan işçilere büyük boy bardak bile çok görülürken bu duruma tepki gösteren işçi istifa etmişti” dedi.

Burger King işçilerinin taleplerini içeren açıklaması:

Burger King İşçileri Dayanışma Ağı’ndan Çağrı

Bizler, Burger King’te çalışan genç işçileriz. Kimimiz okulların açılmamasından dolayı harçlıklarımızı

çıkarmaya çalışıyor, kimimiz ailelerimizin geçimini sağlıyoruz. 20’sinde olanlarımızda var, daha 18’ini

doldurmayan işçi arkadaşlarımız da var. İş yoğunluğu, düşük ücret, mobbing, kısa mola süreleriyle

çalışmak zorunda bırakılıyoruz.

Haftada elli dört saat çalıştığımız halde bizleri part time gibi göstererek aylardır asgari ücretin altında

maaş alıyoruz. Bu sömürünün yanında az işçi ile çok iş yapma, iş baskısı, mobbing, cinsel taciz ve fazla

mesaiye maruz kalıyoruz. Bizler bu gidişata artık dur diyoruz. Burger King emekçileri olarak yan yana

gelerek belirlediğimiz taleplerimiz etrafında toplanmaya çağırıyoruz:

1.Eksik yatırılan maaşlarımız derhal yatırılsın, fazla mesailer sona ersin.

2.İnsanca mola hakkı istiyoruz! On beş dakikalık yemek araları ve beşer dakikalık ihtiyaç molaları

insanlık dışıdır.

3. Ekstra maaş yükü binmesin diye az elemana çok iş yaptırılması yeni işçiler alınarak derhal son

bulmalıdır.

4.Biz kadın emekçiler olarak sürekli yöneticilerimiz tarafından fiziksel ve psikolojik tacize maruz

bırakılıyoruz. İş yerinde tacize derhal son bulmalı ilgili kişiler işten çıkarılmalıdır.

5.Bizleri sürekli sindirmeye yönelik sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddet ve tehditlerin yalnızca bizleri

sindirmek için olduğunu biliyoruz. İş yerinde her türden şiddet derhal son bulsun.

6. Sürekli fast-food yemekler dayatılıyor, içme suyu verilmiyor. Yemekler insan sağlığına uygun olarak

şirket tarafından verilmeli veya bunun yerine şirket tarafından yeterli miktarda ücreti olan yemek

kartı verilmelidir.

7. İzin günlerimizin gasp edilmesini ve irademiz dışında izin yazılmasını kabul etmiyoruz.

8. Bütün gün üzerimize giydiğimiz işyeri kıyafetlerinin yedekleri dağıtılmalıdır. Kıyafetlerin temizliği

kurumun mesuliyetindedir. Temiz iş yeri kıyafeti temel hakkımızdır.

Tüm bu nedenle bizler Burger King işçileri olarak Patronların Ensesindeyiz Burger King İşçileri

Dayanışma Ağı kurduğumuzu ilan ediyor, tüm Burger King emekçilerini haklarını aramaya çağırıyoruz.



Yalnız değilsiniz.

Yalnız değiliz.

Ateş işçiyi çağırıyor!

Omuz verin, birlikte kazanalım!



Burger King İşçileri Dayanışma Ağı