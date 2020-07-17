Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı artıyor

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan asker sayısı arttı.

Daha önce temaslı oldukları tespit edilen 221 asker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alınmıştı. Test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.

Burdur Valiliği 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan 33 askerde koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili "Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" açıklaması yapılmıştı.