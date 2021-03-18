Burdur'da kadın cinayeti

Gizem Canbulut, Burdur'un Bucak ilçesindeki Yunus Emre Parkı’nda erkek arkadaşı olduğu belirtilen E.Y.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken daha sonra evinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur Valiliği’nin yapılan açıklamada, “Yunus Emre Parkı’ndaki kasten öldürme olayı ile ilgili E.Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.