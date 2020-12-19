Burdur'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Haber Merkezi

Burdur'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Saat 16.00 sularında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.