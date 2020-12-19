Burdur'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Saat 16.00 sularında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.
Haber Merkezi
Burdur'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Haber Merkezi
Burdur'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Saat 16.00 sularında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.