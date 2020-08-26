Burdur ve Tarsus’ta seminere katılan öğretmenler virüse yakalandı, iki okul kapatıldı

Burdur ve Tarsus'ta iki okul seminere katılan öğretmenlerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kapatıldı. Öğretmenler ve seminere katılan meslektaşları karantinaya alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

DHA’nın haberine göre Gölhisar ilçesinde seminere katılan bir ilkokul öğretmenine rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Adı açıklanmayan öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine, öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer meslektaşları evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

Benzer bir haber de Tarsus’tan geldi. Eğitim-Sen Tarsus Şubesi, Kelahmet İlkokulu-Ortaokulunda görevli bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve okulun karantinaya alındığını duyurdu. Kurul ayrıca Turgut İçgören Ortaokulu müdür ve müdür yardımcısının da Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Eğitim-Sen Tarsus Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Ağustos’ta okullarda öğretmenler için sene başı seminer çalışmalarını başlatmasının ve öğretmenlerin fiilen okullara çağrılmasının ardından ülkenin dört bir yanından olumsuz haberler gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Yapılan açıklamada “Eğitim Sen olarak okullarda salgına yönelik önlemler alınmadan kalabalık ortamlarda toplantı, çalışma, kurul vb.nin yapılmamasını, eğitim emekçilerine düzenli test yapılmasını, koruyucu ekipman sağlanmasını bir kez daha acil talep ediyoruz. Yüz yüze eğitime başlanabilmesi için bakanlığın vakit kaybetmeden okullarda gerekli düzenlemeleri yapması, ek derslik açılması, yeni öğretmen atamaları yapılarak sınıf mevcutlarının düşürülmesi de acil talebimizdir. Mevcut koşullarda ne eğitim emekçilerinin ne de çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli eğitim öğretim yapamayacakları açıktır. Sağlığımızı riske atacak her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir” denildi.