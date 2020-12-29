Bunun adı fındıkta kapitülasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandığında bir firma dikkat çekmişti. Yabancı sermaye olarak teşvik alan şirketler arasında ise İtalyan Ferrero şirketine 667 milyon TL teşvik, vergi muafiyeti ve KDV istisnası tanındı.

2014’te Oltan Fındık adlı şirketi satın alarak fındık piyasasında en büyük oyuncu olan İtalyan Ferrero'ya Düzce’de kuracağı yeni tesis için teşvik verildi. Dünyaca ünlü İtalyan tekeli dünya fındık üretiminin neredeyse tamamının üretildiği coğrafya olan Karadeniz'de zaten tek söz sahibi. Şimdi bu teşvik şirketi daha da tartışmaya açtı.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ferrero’nun Düzce’de açacağı tesise devlet desteği ve teşvik verilmesine çok sert tepki gösterdi. Olayı vatana ihanet olarak adlandıran Adıgüzel açıklamasında şunları kaydetti:

“Ferrero’nun devlet desteği ve 667 milyon teşviki ile Düzce ilinde fındık kırma tesisi yapacağını öğrendik. Aynı girişim için geçtiğimiz yıl Orduda arazi bakılmış, Cumhurbaşkanlığından bir yetkili de bu işe ayakçılık yapmıştı. Yaptığımız açıklamalar ve yerli sanayicimizin tepkisi ve girişimleri ile Ordu'dan kovaladık. Anlaşılan şimdi Düzce'yi mesken tutmuşlar. Ama Düzce'de yapacakları sadece Düzce'ye değil tüm Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye zarar verecek."

Ferraro'nun fındık kırma fabrikası kurmayı planladığını belirten Adıgüzel, Türkiye'de zaten 170'e yakın benzer işletme olduğunu, bunların 40-50 tanesinin fazlalık nedeniyle faal durumda bile olmadığını söyledi ve "Şimdi Ferrero tamamen robotik bir fabrika açarak istihdam sağlamadığı gibi, yüksek kapasitede tek bir işletme ile mevcut çalışan yerli kırma fabrikalarının da kapanmasına yol açarak, on binlerce insanın iş kaybına yol açacak. Bu gerçekleşirse artık Karadeniz’de ot bitmez." dedi.

'Fındığın tüm aşamalarına hakim olacak'

Adıgüzel şirketin bu planını gerçekleştirmesi durumunda fındık sektöründeki tüm aşamaları kontrol altına almış olacağını söyledi. "Hakim olmadığı tek yer fındık kırma işi, natürel fındık işiydi. Şimdi orayı da teslim alacak, fındık sektöründeki tüm aşamaları kontrol altına almış olacak. Bu yabancı kartele bu ülke milli ürününü teslim etmiş olacak." diyen Adıgüzel, iktidarı eleştirerek şöyle konuştu:

"Burada enteresan olan hükümetin tavrıdır. Çünkü Ferrero’ya Düzce'deki bu tesis için hükümet tarafından vergi muafiyeti, KDV sıfırlaması vb. teşvikler sağlandığını da acı bir şekilde öğrendik. Pandemi koşullarında kendi sanayicisini, kendi esnafını ortada bırakan hükümet, rekabete aykırı bir şekilde Fındığın Türkiye’sini teslim ediyor, ön ayak oluyor, kolaylık sağlıyor, teşvik ediyor. Biz geçtiğimiz yıl TMO'nun fındıktan elde ettiği kârı üretici ile paylaşmasını önerirken, 'kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler, üreticiden alınanı üreticiye çok görenler, şimdi yabancı kartele bu paranın iki katını vergi sıfırlayıp teşvik veriyor. Zaten bu firmanın nakit sıkıntısı, döviz ya da kredi sıkıntısı yok ki. Bir de buna kolaylık sağlamak ne demek.

Hükümetin bu Ferrero terörüne teşvik ve desteği tek kelime ile açıkça vatana ihanettir, fındıkta kapitülasyondur. Bunun ihanetin bedelini er ya da geç bu millet size ödetecektir. Bir sözüm de Ferrero’ya. Yıllarca Türk çiftçisini başka ülkelerde Gürcistan’da, Güney Amerika'da fındık yetiştirmekle, çikolatada badem kullanmakla tehdit edip ayar vermeye kalktın. Ne oldu, kürkçü dükkanına mı döndün? Palavraların sökmez bize. Otur işini, ticaretini namusluca yap. Devlet katında adam ayartıp, yerli Brütüs artıkları ile alavere dalavere ile milletin alın teri emeğiyle oynamaya kalkma. Bugünün yarını da var.”

'Fındık ağacındaki emperyalist'

soL yazarı Orhan Gökdemir 2019 yılında kaleme aldığı "Fındık ağacındaki emperyalist" yazıda şirketin Karadeniz fındığı üzerindeki hakimiyetini, fındık üreticisinin düştüğü durumu ve Ferrero'nun yerli işbirlikçilerini kaleme almıştı. Aslen Giresunlu olan Gökdemir'in bölgenin tarihini de hatırlatarak kaleme aldığı yazısı hayli tartışılmış, şirketin bölgeye dönük müdahaleleri dikkat çekmişti. Yazı yazıldığı sırada fındık kırma fabrikasının Ordu'ya yapılması planlanıyordu ancak tepkiler üzerinde fabrika için Düzce tercih edildi. Gökdemir yazısını şöyle bitiriyordu:

"Ferrero emreder Saray yapar… Saray rejimi falan hepsi hikayedir. Marks’ın dediği gibi, Kral “mülkün sahibi benim” derken aynı zamanda “mülk sahibinin kral olduğunu” söylemek istemektedir!

Tekellerin emperyalist ordularla işgale giriştiği zamanlar çoktan geçti. Besledikleri bir avuç kompradorla ve onların uyuşturdukları kalabalıklarla yapıyorlar aynı şeyi. Karadeniz de işgal altında. Biz ise hem işgalcilerle hem de memurlarıyla mücadele ediyoruz. Demek ki Karadenizlinin fındığına sahip çıkması ile başlayacak her şey.

Kurtaracağız fındığı, yapacağız bunu, fındık ağaçları şahidimizdir!"