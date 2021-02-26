Bunun adı çocuk istismarı: İlkokul çocuklarına 'Tayyip dede' şarkılı klip

Konya'da Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle bestelenen şarkı çocuklara söyletildi.

Haber Merkezi

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan Hüseyin Kubilay Öztuğ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için "Çok Yaşa Tayyip Dede" isimli bir şarkı besteledi. 

Şarkı Ömer Faruk Belviranlı isimli kişi tarafından Konya'da bir ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirildi ve Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.

Görüntülerde söz konusu şarkının çocuklara söyletildiği görüldü. 

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