Bulu'dan akademisyenlere 8 Mart 'hediyesi': Beyaz gül ve makaron

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu kadın akademisyenlere içinde beyaz gül ve makaron bulunan bir 8 Mart "hediye paketi" gönderdi.

Pakette "Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun... Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü" yazılı bir kart da yer aldı.

Akademisyenler paketi rektörlük önüne bırakarak iade etmeye başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kadın akademisyenler bugün rektörlük binasına sırtlarını dönerek Bulu'yu protesto etti.

Bazı akademisyenler kendilerine rektörlük tarafından gönderilen hediye paketini "kabul etmiyoruz" yazılı dövizlerle birlikte rektörlük binası önüne bıraktı. Yarın da hediye paketlerini iade etmek için kadın akademisyenlerin rektörlük binasına gidecekleri öğrenildi.