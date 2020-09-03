Bulgaristan'da protestocular Başbakanın istifasını istedi

Çarşamba günü Sofya’da Başbakan Boyko Borisov’un istifası talebiyle düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Gösteri sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşanırken, polis biber gazı kullanarak 35 göstericiyi gözaltına aldı. Protestocularsa polise yumurta, elma ve çöp atarak karşılık verdi.

Sofya Polis Müdürü Gerogi Hadzhiev, 100 polis memurunun protestocuların kullandıkları biber gazından etkilendiğini açıklarken, aralarında polislerin de bulunduğu 45 kişinin hastanelerde tedavi edildiği belirtildi.

Hükümetin yeni anayasa planlarını hedef alan gösteri, yaz aylarında verdiği aranın ardından parlamentonun yeniden toplandığı ilk gün gerçekleşti. Protestocular, Başbakan Borisov ile Başsavcı Ivan Geshev’i yolsuzlukla mücadelede başarısız olmakla suçluyor.

Parlamento’da ise Devlet başkanı Rumen Radev, Borisov hükümetinin istifasını talep ederek milletvekillerini yeni anayasa planlarına karşı çıkmaya çağırdı. Radev, ‘‘insanları sokaklara çıkaran şey yeni bir anayasanın olmaması değil, liderlikteki ahlak yoksunluğu’’ diye konuştu.

Bulgar Başbakanı Borisov, parlamentonun milletvekillerinin sayısını yarıya düşürecek ve yargının bağımsızlığını güçlendirecek yeni bir anayasa yapmak üzere, yeni bir büyük millet meclisi seçimine gidilmesi için yaptığı çağrıyı onaylaması halinde istifa etme sözü vermişti. Ülkedeki muhalefet partileri ile protestocular, Borisov’un teklifini, iktidarda kalma süresini uzatma girişimi olarak görerek reddediyor.