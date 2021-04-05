Bulgaristan'da başbakanın partisi seçimleri kazandı

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borissov'un partisi GERB, pazar günü gerçekleşen genel seçimleri kazandı. Öte yandan, gelen sonuçlara göre, GERB'in tek başına hükümet kurması için mecliste yeterli çoğunluğu sağlaması zor gözüküyor.

Şu ana kadar üçte ikisi sayılan sandık sonuçlarına göre, GERB oyların yüzde 25,6'sını almış durumda. GERB'in yolsuzluk suçlamalarından dolayı koalisyon hükümeti için destek bulmasınınsa zor olduğu belirtiliyor.

Ünlü televizyon sunucusu ve şarkıcı Slavi Trifonov tarafından yeni kurulan sağ parti Böyle Bir Halk Var'sa, yüzde 18,3 oyla seçimi ikinci götürüyor. Bulgaristan Sosyalist Partisi'yse yüzde 14,9 oy oranıyla üçüncü sırada.

Resmi sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor.