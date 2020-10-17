Bulgaristan ve Makedonya müzakereleri tıkandı

Osmanlı İmparatorluğu'nun Bririnci Balkan Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Kuzey Makedonya, Bulgaristan sınırları içinde kalmıştı. İkinci Balkan Savaşını takiben süreçte bölge Sırbistan'la birleşmiş, Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden süreçteyse Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin Krallığı'nın (Sonraki adı Yugoslavya) bir parçası olarak kalmıştı.

İki komşu, 1 Ağustos 2017'de tarihî bir dostluk anlaşması imzaladı. Anlaşma, her iki ülkenin de 1903'te Makedonya'da İlinden İsyanı [Aziz İlyas Günü] olarak bilinen Osmanlı karşıtı ayaklanmanın yıldönümü olarak kutladığı sembolik tarih olan 2 Ağustos'tan bir gün önce yapılmıştı.

Her iki ülke de bugünkü Kuzey Makedonya'da kısa ömürlü Kruşevo Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan ayaklanmayı sahipleniyor.

Ancak, Kruşevo Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı'da faaliyet gösteren İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) liderlerinden biri olarak kabul edilen devrimci Goce Delčev de dahil olmak üzere ayaklanmanın önde gelen isimlerinin Makedon mu yoksa Bulgar mı olduğu konusunda tartışma devam ediyor.

Devam eden bir başka tartışmaysa, bazı Bulgar bilim adamlarının Makedon dilini eski Sosyalist Yugoslavya'nın "yapay olarak" ayrı bir dil olarak kodlanmış bir Bulgarca lehçesi olarak tanımlandırmalarından kaynaklanıyor.