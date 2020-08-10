Bulgaristan sınırındaki yangın nedeniyle güvenlik şeridi oluşturuldu

Bulgaristan’da, Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde acil durum ilan edildi. Ordu birlikleri de yangını söndürmek için göreve çağırıldı.

Alevlerin Türkiye tarafına geçmemesi için Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgeye itfaiye araçları ve arazözlerle giderek önlem aldı.

Konuyla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Yangın, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir. Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32,6 km uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur.