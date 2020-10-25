Bulgaristan Başbakanı koronavirüse yakalandı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde temaslı olduğu için kendisini karantinaya alan Borisov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını, hastalığın hafif belirtilerini gösterdiğini duyurdu.

Bugün kendisine yapılan iki testin sonucunun da pozitif olduğunu belirten Borisov genel bir halsizlik hissettiğini ve tedavisinin şu aşamada evinden sürdüğünü kaydetti.

Borisov kendisiyle son günlerde temas edenlere de test yaptırma çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da koronavirüse yakalanan bakan yardımcısı Nikolay Nankov'la temaslarının ardından Cuma gününden beri üç bakan daha kendisini izole etmişti.

7 milyon nüfuslu ülkede Cumartesi günü 1589 yeni vaka bildirilmesiyle toplam vaka sayısı 36 bin 519'a yükselmişti.

Cumartesi günü 584 yeni vakanın kaydedildiği 2 milyon nüfuslu başkent Sofya'da gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı. Birçok işyeri, ofis ve eğitim kurumuna da faaliyetlerine mümkün olduğunca internet üzerinden devam etmeleri çağrısında bulunuldu.